Bursa’da 2 gün boyunca aralıksız süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ile ilçelerde dereler taştı, yollar kapandı.
Azgın suların ortasından çekip aldılar: Bursa’da nefes kesen kurtarma operasyonu
Bursa’da iki gün boyunca yağan şiddetli yağmur kenti teslim aldı. Derelerin taştığı, yolların ve heyelanların yaşandığı şehirde suların ortasında kalan iki köpek nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.Mehmet Köpüklü
Bu ihbarlardan 39’unu dere taşması, 17’sini ise toprak kayması oluştururken, 12 farklı noktada sel ve su baskını meydana geldi.
Su baskınlarının etkili olduğu Karacabey ilçesinde mahsur kalan hayvanlar ise Bursa Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Gün Mahallesi’nde yükselen su nedeniyle Metin Korkut'a ait bağ evinde 'cesur' ve 'zeytin' isimli iki köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Botla açılan ekiplere bir dron da eşlik etti.
Dron yardımıyla tespit edilen eve ulaşan ekipler, köpekleri bota alarak güvenli bölgeye getirdi. Karaya ulaşan köpekler, bottan atlayarak sahibine koştu. Kurtarma operasyonu kameraya da saniye saniye yansıdı.
Kurtarma çalışmasını büyük heyecanla izleyen Metin Korkut, “Ekipler kısa sürede ulaştı ve hayvanlarımı sağ salim kurtardı.
Hepsinden Allah razı olsun. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey’e teşekkür ediyorum” dedi. Gönü Mahallesi Muhtarı Erol Yıldırım da müdahaleden dolayı ekiplere teşekkür etti.