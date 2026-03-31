Yeniçağ Gazetesi
31 Mart 2026 Salı
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Azgın suların ortasından çekip aldılar: Bursa’da nefes kesen kurtarma operasyonu

Bursa’da iki gün boyunca yağan şiddetli yağmur kenti teslim aldı. Derelerin taştığı, yolların ve heyelanların yaşandığı şehirde suların ortasında kalan iki köpek nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.

Mehmet Köpüklü Mehmet Köpüklü
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Bursa’da 2 gün boyunca aralıksız süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ile ilçelerde dereler taştı, yollar kapandı.

1 16
Azgın suların ortasından çekip aldılar: Bursa’da nefes kesen kurtarma operasyonu - Resim: 2
2 16
Azgın suların ortasından çekip aldılar: Bursa’da nefes kesen kurtarma operasyonu - Resim: 3

Bu ihbarlardan 39’unu dere taşması, 17’sini ise toprak kayması oluştururken, 12 farklı noktada sel ve su baskını meydana geldi.

3 16
Azgın suların ortasından çekip aldılar: Bursa’da nefes kesen kurtarma operasyonu - Resim: 4

Su baskınlarının etkili olduğu Karacabey ilçesinde mahsur kalan hayvanlar ise Bursa Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

4 16
Azgın suların ortasından çekip aldılar: Bursa’da nefes kesen kurtarma operasyonu - Resim: 5

Gün Mahallesi’nde yükselen su nedeniyle Metin Korkut'a ait bağ evinde 'cesur' ve 'zeytin' isimli iki köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Botla açılan ekiplere bir dron da eşlik etti.

5 16
Azgın suların ortasından çekip aldılar: Bursa’da nefes kesen kurtarma operasyonu - Resim: 6

Dron yardımıyla tespit edilen eve ulaşan ekipler, köpekleri bota alarak güvenli bölgeye getirdi. Karaya ulaşan köpekler, bottan atlayarak sahibine koştu. Kurtarma operasyonu kameraya da saniye saniye yansıdı.

6 16
Azgın suların ortasından çekip aldılar: Bursa’da nefes kesen kurtarma operasyonu - Resim: 7

Kurtarma çalışmasını büyük heyecanla izleyen Metin Korkut, “Ekipler kısa sürede ulaştı ve hayvanlarımı sağ salim kurtardı.

7 16
Azgın suların ortasından çekip aldılar: Bursa’da nefes kesen kurtarma operasyonu - Resim: 8

Hepsinden Allah razı olsun. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey’e teşekkür ediyorum” dedi. Gönü Mahallesi Muhtarı Erol Yıldırım da müdahaleden dolayı ekiplere teşekkür etti.

8 16
Azgın suların ortasından çekip aldılar: Bursa’da nefes kesen kurtarma operasyonu - Resim: 9
9 16
Azgın suların ortasından çekip aldılar: Bursa’da nefes kesen kurtarma operasyonu - Resim: 10
10 16
Azgın suların ortasından çekip aldılar: Bursa’da nefes kesen kurtarma operasyonu - Resim: 11
11 16
Azgın suların ortasından çekip aldılar: Bursa’da nefes kesen kurtarma operasyonu - Resim: 12
12 16
Azgın suların ortasından çekip aldılar: Bursa’da nefes kesen kurtarma operasyonu - Resim: 13
13 16
Azgın suların ortasından çekip aldılar: Bursa’da nefes kesen kurtarma operasyonu - Resim: 14
14 16
Azgın suların ortasından çekip aldılar: Bursa’da nefes kesen kurtarma operasyonu - Resim: 15
15 16
Azgın suların ortasından çekip aldılar: Bursa’da nefes kesen kurtarma operasyonu - Resim: 16
16 16
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro