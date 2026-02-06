Kent genelinde dün etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuzluk etkiledi. Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda içerisinde 4 kişinin bulunan otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre, sel sularına kapıldı.

Sel sularının önüne katıp sürüklediği otomobildeki 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, ihbar üzerine bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD ekipleri sevk edildi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama-kurtarma çalışmalarında biri dere yatağı, diğeri ise otomobilde 2 kadının cesedine ulaşıldı. Kayıp olduğu belirtilen diğer kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.