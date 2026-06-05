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Beşiktaş'ta bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bürokrat olan Azerbaycan vatandaşı Rovshan Muradov, katılacağı uluslararası bir konferans nedeniyle önceki İstanbul'a geldi. Konferans öncesinde Beşiktaş'taki otele yerleşen Muradov'dan yakınları bir süre haber alamadı.

Bunun üzerine yakınları otel yönetimine ulaşarak durumu bildirdi. İhbar üzerine Muradov'un kaldığı odaya giren görevliler, Azerbaycanlı bürokratı yatağında hareketsiz halde buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Muradov'a yaptıkları ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi.



Olayın ardından polis ekipleri otel odasında detaylı çalışma yaptı. Oda ve çevresinde yapılan ilk incelemelerde Muradov'un vücudunda herhangi bir yara, darp ya da boğuşma izine rastlanmadığı öğrenildi. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde de odaya gelip giden şüpheli kimseye rastlanılmadı.

Azerbaycanlı bürokratın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muradov'un kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.