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Kaynak: Haber Merkezi

Azerbaycan aralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Uğraş'ın da yer aldığı 31 Türk vatandaşını istenmeyen kişi ilan ederek ülkeye girişlerini yasakladı.

Öte yandan listede yer alan Ahmet Çakar ismi dikkat çekti. Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın istenmeyen kişi ilan edildiği düşünüldü.

'BENİM AZERBAYCAN'A GİRİŞİM NEDEN YASAK Kİ?'

Sosyal medya hesabından paylaşım gerçekleştiren Çakar, "Benim Azerbaycan'a girişim niye yasak ki... Allah Allah. Ağzımdan aleyhde bir şey çıkmadı ki, Azerbaycan hakkında. Sayın Azerbaycan Büyükelçiliği, benim ülkenize girişim niye yasaklandı? İzah eder misiniz lütfen..." sözlerini sarf etti.

BAŞKA AHMET ÇAKAR ÇIKTI

Ancak listedeki Ahmet Çakar'ın eski MHP milletvekili Ahmet Çakar olduğu belirlendi. Çakar, 21. Dönem'de, 2 Mayıs 1999-1 Ekim 2002 tarihleri arasında İstanbul Milletvekili olarak TBMM'de yer almıştı. Yaşanan olay sonrası eski hakem Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı sildi.