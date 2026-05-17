Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Eldar Salimov Nadiroğlu, Irak'ın Kerkük kentine ziyaret gerçekleştirdi. Büyükelçi Nadiroğlu, ziyaret kapsamında Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa ile bir araya geldi. Nadiroğlu, valilik binası girişinde Vali Ağa'nın yanı sıra Kerkük İl Meclisi üyeleri ile devlet kurum ve kuruluşlarının müdürleri tarafından karşılandı.

Büyükelçi Nadiroğlu'nun Kerkük temasları kapsamında Irak Türkmen Cephesi Genel Merkezi ile tarihi Kerkük Kalesi'ni ziyaret etmesi ve çeşitli programlara katılması bekleniyor.