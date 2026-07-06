Kaynak: AA

Azerbaycan ile Rusya arasında, Ukrayna topraklarındaki sivil ve ticari tesislere yönelik saldırılar nedeniyle diplomatik bir kriz yaşandı. Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesinde, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketine (SOCAR) ait bir akaryakıt istasyonunun insansız hava aracı (İHA) ile hedef alınmasının ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.

RUS BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Yapılan resmi açıklamaya göre, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. 5 Temmuz akşamı gerçekleşen İHA saldırısına yönelik Azerbaycan'ın sert itirazları Büyükelçi Yevdokimov'a doğrudan iletilirken, konuya ilişkin resmi diplomatik nota da kendisine takdim edildi.

"SALDIRILAR KASITLI OLARAK DEVAM EDİYOR"

Bakanlık, bu olayın bir ilk olmadığına dikkat çekerek geçmişteki benzer saldırıları da hatırlattı. Daha önce Ukrayna'da yine SOCAR'a ait bir doğal gaz dağıtım kompresör istasyonu ile Odessa'daki bir petrol deposunun askeri operasyonların hedefi olduğu; bu durumlarda ciddi maddi hasar oluştuğu ve şirket personellerinin yaralandığı vurgulandı.

Daha önce defalarca yapılan uyarılara rağmen bu tür olayların tekrarlanmasının, saldırıların kasıtlı yapıldığına işaret ettiği belirtildi. Ayrıca Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliği ile Harkiv'deki Fahri Konsolosluk binalarının da çeşitli hava saldırılarında hasar gördüğü aktarıldı.

ULUSLARASI YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMA ÇAĞRISI

Görüşmede Büyükelçi Yevdokimov’a, Viyana Sözleşmeleri kapsamında diplomatik ve konsolosluk misyonlarının korunması yükümlülüğüne titizlikle uyulması gerektiği hatırlatıldı. Azerbaycan tarafı Rusya'dan; söz konusu tüm saldırıların kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını, yaşanan süreçle ilgili kendilerine gerekli ve resmi bir açıklama yapılmasını, sivil altyapı tesisleri ile diplomatik temsilciliklerin güvenliğine yönelik uluslararası yükümlülüklere eksiksiz riayet edilmesini talep etti.