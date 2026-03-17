Azerbaycan’da Türk dünyasının en önemli bayramlarından Nevruz, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamaların merkezi, tarihi ve kültürel önemiyle öne çıkan Bakü’nün Surahanı ilçesindeki Ateşgah Mabedi oldu.

Halk, temsili Dede Korkut ve Bahar Kız’ın geleneksel kıyafetlerle selamlamasıyla başlayan programları ilgiyle izledi. Müzik grupları, yöresel yemek ve el sanatları stantları, kutlamalara renk kattı. Nevruz ateşinin yakılmasıyla coşku doruğa ulaşırken, cambaz gösterileri, pehlivan güreşleri ve spor etkinlikleri izleyenleri heyecanlandırdı.

NEVRUZ’UN RİTÜELLERİ

Kutlamalar, bayramdan bir ay önce başlıyor. "Su, ateş, rüzgar ve toprak çarşambaları" olarak adlandırılan özel günlerde farklı ritüeller yerine getiriliyor.

Ateş üzerinden atlamak, yüzük falı bakmak, yumurta boyamak ve semeni hazırlamak en bilinen gelenekler arasında. Semeni, yeşeren buğday filizleriyle doğanın canlanışını ve bereketi simgeliyor.