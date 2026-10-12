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Kaynak: Haber Merkezi

Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yönetiminin devlet okullarında yürürlüğe soktuğu yeni kılık-kıyafet standartlarının ardından başlayan başörtüsü krizi derinleşiyor.

Başkent Bakü başta olmak üzere çeşitli şehirlerde ders boykotları ve kitlesel dayanışma eylemleri devam ederken, 12 Ekim Pazartesi sabah saatlerinden itibaren ülkenin en yaygın kullanılan sosyal medya platformları Instagram ve TikTok’a erişimde ciddi aksamalar meydana geldi.

Öğrencilerin ve velilerin okul önlerinde kaydettiği protesto videolarının hızla yayılmasından sonra başlayan kesintiler, kısıtlamanın görüntülerin dolaşımını engelleme amacı taşıdığı iddialarını artırdı.

INSTAGRAM VE TİKTOK’A ERİŞİM DÜŞTÜ: KULLANICILAR VPN’E YÖNELDİ

Azerbaycan merkezli Meydan TV ve bağımsız yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, sabah saatlerinden itibaren ülkede Instagram ana sayfalarının yenilenmediği, kullanıcı profillerinin açılmadığı ve TikTok üzerinde video akışının durduğu belirlendi.

İNTERNET GENEL OLARAK YAVAŞLATILDI

Global ölçekte sunucu kaynaklı genel bir teknik kesinti yaşanmadığı doğrulanırken, Azerbaycanlı internet kullanıcıları platformlara yalnızca VPN (Sanal Özel Ağ) servisleri üzerinden erişim sağlayabildiklerini ifade etti. Öte yandan genel olarak internetin de oldukça yavaşladığı ifade edildi. Söz konusu kısıtlama ile ilgili Azerbaycan resmî makamlarından, dijital iletişim kurumlarından veya Meta ve TikTok cephesinden henüz resmî bir bilgilendirme yapılmadı.

PROTESTOLAR YAYILIYOR

Erişim kısıtlamasının fitilini ateşleyen gelişmeler, okullarda ardı ardına patlak veren öğrenci eylemleriyle başladı.

Bakü’de pek çok okulda derslere kabul edilmeyen başörtülü arkadaşlarına destek vermek isteyen öğrenciler, toplu boykot kararı alarak sınıflara girmeyi reddetti. Öğrencilerin okul koridorlarında ve bahçesinde "Hicab təhsilə əngəl deyil" (Başörtüsü eğitime engel değildir) yazılı dövizlerle gerçekleştirdiği protestolar kısa sürede sosyal ağlarda geniş yankı buldu.