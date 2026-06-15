Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Şermin Kahraman başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının konuğu olan Azerbaycan Başkonsolosluğu Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev, meclis üyelerine Azerbaycan’ın yatırım ortamı ve sunduğu ticari fırsatlar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

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‎Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, Bilecik’in stratejik coğrafi konumu, gelişmiş ulaşım bağlantıları ve üretim altyapısıyla yatırım açısından önemli avantajlara sahip olduğunu ifade etti. Başkan Ergün ayrıca şehirde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgelerinin sunduğu imkânlar ile Bilecik’in mermer, porselen ve seramik sektörlerindeki güçlü üretim kapasitesi ve öncü konumuna dikkat çekti.

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‎Sunumunda Azerbaycan’ın yatırım ve ticaret potansiyelini değerlendiren Tamerlan Taghiyev, ülkenin sahip olduğu Serbest Ticaret Anlaşmaları sayesinde geniş bir pazara erişim imkânı sunduğunu belirtti. Demiryolu ağları ve uluslararası ticaret koridorlarının sağladığı lojistik avantajlar sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari faaliyetlerin daha etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülebildiğini ifade etti.

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‎Taghiyev ayrıca petrol ve doğalgaz başta olmak üzere enerji temelli sektörlerdeki yatırım imkânları, yatırımcılara sunulan devlet teşvikleri, hibe programları, düşük faizli finansman destekleri ve vergi muafiyetleri hakkında bilgi verdi. Karabağ Zaferi sonrasında bölgede yürütülen yeniden imar ve kalkınma çalışmalarının yatırımcılar açısından önemli fırsatlar barındırdığını belirterek, Karabağ Bölgesi’nde hayata geçirilen projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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‎Toplantıda, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşlik bağlarının ekonomik ve ticari iş birlikleriyle daha da güçlendirilmesinin önemi vurgulanırken, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin Azerbaycan’da değerlendirebileceği yatırım ve ticaret olanakları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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‎Program, Tamerlan Taghiyev’e değerli katkıları ve bilgilendirici sunumu dolayısıyla teşekkür edilmesiyle sona ererken, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik iş birliği çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.