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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Barış sürecine yaptığı olağanüstü katkının takdiri olarak, benim girişimimle Azerbaycan ve Ermenistan, Başkan Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne ortaklaşa aday gösterdi" dedi.

Aliyev, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ABD Başkanı Donald Trump, 8 Ağustos 2025’te ev sahipliği yaptığı Washington Barış Zirvesi’nde Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın ilerletilmesinde tarihi bir rol oynadı.

Barış sürecine yaptığı olağanüstü katkının takdiri olarak, benim girişimimle Azerbaycan ve Ermenistan, Başkan Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne ortaklaşa aday gösterdi.

Başkan Trump’ın bölgemizde kalıcı barışı tesis etmeye yönelik tarihi çabalarının, bu yılki Nobel Barış Ödülü kararında hak ettiği takdiri göreceğini içtenlikle umuyoruz."