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Kaynak: AA

Azerbaycan, milli ordusunun kuruluşunun 108. yıl dönümünü ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü büyük bir gururla kutluyor. Tarihi öneme sahip bu özel günde, başkent Bakü'nün cadde ve sokakları askeri geçit törenlerine ev sahipliği yaptı.

BAKÜ SOKAKLARINDA ASKERİ KORTEJ RÜZGARI

Kutlama programı çerçevesinde, Harp Okulu'nda eğitim gören öğrenciler ve subaylar Bakü'nün ana arterlerinde görkemli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Askeri bando takımının çaldığı kahramanlık marşları eşliğinde ilerleyen korteje, ellerinde bayraklarla sokakları dolduran binlerce Azerbaycan vatandaşı sevgi gösterileri ve alkışlarla destek verdi.

KUTLAMALAR KURTARILAN TOPRAKLARA YAYILDI

Silahlı Kuvvetler Günü coşkusu sadece başkentle sınırlı kalmadı. Bakü’nün yanı sıra Gence ve Nahçıvan ile işgalden kurtarılan tarihi topraklardan Berde, Hankendi, Laçın ve Şuşa'da da eş zamanlı askeri geçit törenleri organize edildi.

KAFKAS İSLAM ORDUSU'NUN ŞANLI MİRASI

Azerbaycan'da milli ordunun kurulmasına yönelik tarihi adım, ülkenin 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan etmesinin hemen ardından, 26 Haziran'da atılmıştı.

Çarlık Rusyası ordusunda tecrübe kazanmış Azerbaycanlı subayların liderliğinde temelleri atılan bu askeri güç, o dönem Osmanlı Devleti'nin yardıma gönderdiği Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu ile omuz omuza çarpışmıştı. Bu tarihi ittifak, Bakü'yü Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtararak modern Azerbaycan'ın geleceğini inşa etmişti.