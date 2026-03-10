ABD ve İsrail’in saldırılarının ardından İran misilleme atışına devam ediyor. Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne 5 Mart'ta İran topraklarından İHA'larla saldırı düzenlendi. İHA’lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar gördü. Dört sivil yaralandı.

Bu olayın ardından sert açıklamalar yapan Azerbaycan, İran’ın Bakü Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak tepkileri dile getirdi. Daha sonra İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla bağlantılarının olmadığını, bunun ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını dile getirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptığı telefon görüşmede saldırılarını reddederek İran'ın Nahçıvan'a düzenlenen saldırıyla bağlantılı olmadığını, olayın araştırılacağını bildirdi.

Yaşanan gerginliğin ardından Azerbaycan, İran'a gıda ve ilaç malzemelerinden oluşan insani yardım gönderdi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda İran'a insani yardım gönderildiği bildirildi.

Bakanlığa ait araçlarla gönderilen yardım kapsamında 10 ton un, 6 ton pirinç, 2,4 ton şeker, 4 tondan fazla içme suyu, yaklaşık 600 kilogram çay ile yaklaşık 2 ton ilaç ve tıbbi malzeme yer aldı.