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Kaynak: ANKA

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu kapsamında KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili temasların yanı sıra çok taraflı platformlarda sürdürülen diyalog değerlendirildi.

KKTC'NİN TDT'DEKİ STATÜSÜ GÜNDEMDE

Görüşmede, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki gözlemci statüsünün önemine dikkat çekildi. Bayramov ve Ertuğruloğlu, Türk dünyasındaki çok taraflı koordinasyonun ve ortak girişimlerin genişletilmesinin önemini vurguladı.

Yaklaşan TDT Zirvesi'ne yönelik hazırlıklar da ele alınırken, iki tarafı ilgilendiren bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

AZERBAYCAN İLE KKTC ARASINDA TEMASLAR ARTTI

Azerbaycan ile KKTC arasındaki siyasi temaslar son yıllarda arttı. Nisan 2026'da Bakü'de Azerbaycan, Türkiye ve KKTC parlamentolarının dostluk grupları üçüncü kez bir araya geldi. Aynı ay Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Antalya'da görüştü.

KKTC, 11 Kasım 2022'de Semerkant'ta gerçekleştirilen 9. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde gözlemci statüsü kazanmıştı.

Aliyev de daha önce yaptığı açıklamalarda KKTC'nin Türk dünyasının bir parçası olduğunu belirterek Azerbaycan'ın desteğinin süreceğini ifade etmişti.