Kafkasya bölgesinin en büyük metalurji şirketi konumundaki Baku Steel Company, Nagarro Türkiye iş birliğiyle yürüttüğü SAP S/4HANA dönüşüm projesini başarıyla tamamlayarak, dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir aşama kaydetti. İnşaat demiri, boru ve çeşitli çelik ürünleri üreten Azerbaycan şirketi; BSC, Azerboru ve AzFerAl olmak üzere üç tesisi kapsayan proje sayesinde, tüm temel iş süreçlerini tek platformda toplayarak 25. yılında daha entegre, çevik ve veri odaklı bir yapıya geçti.

Nagarro Türkiye Genel Müdürü Cenk Salihoğlu, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Yerel ve uluslararası ölçekte edindiğimiz tecrübeyle, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştiriyor; global yetkinliklerimizi sahaya yakın bir yaklaşımla birleştiriyoruz. Farklı coğrafyalarda hayata geçirdiğimiz projelerden edindiğimiz deneyimi ve sektörel bilgi birikimimizi, Baku Steel Company’nin dönüşüm projesine yansıttık. Demir-çelik sektörü, yüksek operasyonel karmaşıklık ve güçlü entegrasyon ihtiyacıyla öne çıkıyor. 25. yaşını kutlayan Baku Steel Company’nin iş süreçlerini bütünsel olarak yeniden yapılandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

ÖLÇEKLENEBİLİR DÖNÜŞÜM MODELİ

Dijitalleşmenin üretim sektöründe rekabet avantajı yaratmada belirleyici olduğu bir dönemde hayata geçirilen proje, operasyonel süreçlerin uçtan uca görünürlük kazanmasını sağlarken, karar alma mekanizmalarını da hızlandırdı. SAP S/4HANA altyapısı sayesinde iş süreçlerinde standardizasyon sağlanırken, kurum genelinde sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir dönüşüm modeli oluşturuldu.

Nagarro Türkiye danışmanlığında hayata geçirilen SAP S/4HANA projesinin sponsorluğunu üstlenen Baku Steel Company Genel Müdür Yardımcısı Sultan Askarov, projeye ilişkin değerlendirmesinde, bu dönüşümün yalnızca teknoloji yatırımı olmadığına dikkat çekti ve “SAP S/4HANA sayesinde operasyonlarımızda tam şeffaflığa ulaştık ve veri odaklı yönetim anlayışını kurum genelinde yaygınlaştırdık. Bu yaklaşım, şirketimizin sürdürülebilir büyüme ve uluslararası rekabet gücü elde etmesine doğrudan katkıda bulunuyor. Tüm operasyonel süreçlerimizde daha yüksek verimlilik sağlarken, aynı zamanda gelecekte devreye alınacak ileri teknoloji uygulamaları için de güçlü bir altyapı oluşturduk” dedi.

TEK PLATFORMDA ENTEGRE İŞ SÜREÇLERİ

Baku Steel Company Dijital Dönüşüm Direktörü Galib Mammadov ise projeyle edindikleri kazanımlara dikkat çekerek, SAP S/4HANA sisteminin devreye alınmasının şirketin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Mammadov, tüm temel iş süreçlerinin tek bir platform altında birleştirilmesiyle daha çevik, şeffaf ve veri odaklı bir yapıya ulaştıklarını; önümüzdeki dönemde yapay zeka ve ileri analitik çözümlerle bu dönüşümü daha da ileri taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

SAP S/4HANA ile sağlanan entegrasyon sayesinde, Baku Steel Company’de finans, tedarik zinciri ve üretim süreçleri arasında güçlü bir veri akışı oluşturulurken, kurum genelinde gerçek zamanlı içgörü elde etme kapasitesi de artırıldı. Bu yaklaşım, şirketin hem operasyonel verimliliğini hem de stratejik karar alma kabiliyetini güçlendirdi.

YEREL DENEYİM, KÜRESEL MÜHENDİSLİK GÜCÜYLE BİRLEŞİYOR

Nagarro Türkiye, bilgi teknolojileri alanında güçlü bir geçmişe sahip MBIS’in, 2023 yılında küresel dijital mühendislik şirketi Nagarro’ya katılmasıyla birlikte, yerel uzmanlığını küresel deneyimle birleştirdi. Bu dönüşüm, SAP danışmanlığındaki köklü yaklaşımın dijital mühendislik bakış açısı, çevik çalışma modelleri ve yenilikçi yöntemlerle daha da güçlenmesini sağladı.

Bugün 450’den fazla müşterisiyle uzun soluklu iş birlikleri kuran Nagarro Türkiye, otomotivden üretime, madencilikten enerjiye farklı sektörlerde müşterilerinin dönüşüm yolculuklarına eşlik ediyor. 38 ülkede 18 bini aşkın uzmandan oluşan küresel Nagarro ekosisteminin bir parçası olarak, yerel çeviklik ile global ölçeği bir araya getiren şirket; müşterileri için hem teknoloji hem değer üretmeyi hedefliyor.