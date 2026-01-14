Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kişisel sosyal medya hesaplarından Azerbaycan'da hükümlü Vagif Khachaturyan, Gevorg Sujyan, David Davtyan and Viken Euljekjian isimli Ermeni asıllı kişilerin iki ülke sınırında teslim edildiğini belirtti. Paşinyan, kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu da duyurdu.

2. Karabağ Savaşı'nda Lübnan'dan bölgeye gelip paralı asker olarak Azerbaycan'a karşı savaşan Viken Euljekjian 20 yıl hapis cezası almıştı.

Gevorg Sujyan ile David Davtyan "casusluk" suçundan 15'er yıl ceza almış, Hocalı Katliamının failleri arasında olduğu tespit edilen Vagif Khachaturyan da 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.