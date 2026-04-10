Azer Bülbül’ün sesiyle 2004 yılına damga vuran “İyi Değilim” parçası, Sami Levi’nin yorumuyla yeniden hayat buldu.

Merhum sanatçıya saygı duruşu niteliğindeki single çalışmasında, eserin duygusal yapısını koruyarak orijinaline sadık kalan şarkıcı, yapay zekâ ile hazırlanan klibiyle dikkat çekti.

Söz ve bestesi Şaban Çelik’e ait şarkı, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı.

SAMİ LEVİ KİMDİR?

Sami Levi, 13 Nisan 1981 tarihinde İstanbul’da doğan Yahudi asıllı Türk şarkıcıdır. 45 yaşındadır (2026 itibarıyla).Müzikle ilk olarak 5 yaşında anaokulunda tanıştı. İlkokul öğretmeni, sesinin yeteneğini fark ederek ailesini bu konuda uyarmış ve değerlendirmesini önermişti.

Musevi cemaatinde giderek az konuşulan Ladino (Sefarad) dili ve kültürüyle büyüdü; bu şarkıları özellikle anneanne ve babaannelerinden dinleyerek Sefarad müziğine aşina oldu.

1998 yılında Göztepe Lisesi’nden mezun oldu. 1996’da arkadaşı Cem Stamati aracılığıyla Sefarad Grubu ile tanıştı ve grubun solisti olarak yaklaşık 8 yıl profesyonel şekilde Sefarad müziğiyle uğraştı. Grup, geleneksel Musevi Sefarad müziğini popüler müzikle harmanlayan bir tarz benimsemiştir.

Son yıllarda solo kariyerine de ağırlık veren Sami Levi, Balkan, Roman, taverna ve pop tarzlarında eserler üretiyor. Enerjik yorumu ve sahne performansı ile tanınıyor.

Özel hayatında 2013 yılında Demet Şaşmaz ile evlendi. Sami Levi, köklerini Sefarad kültüründe bulan, hem geleneksel hem modern Türk pop müziğinde başarılı bir yorumcu olarak biliniyor.