Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Bursa’nın Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi Muhtarlığı önünde sıra dışı bir kurtarma operasyonu gerçekleşti. Muhtarlık binasının önündeki bir ağaçta bir karganın mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin ağaçta asılı kalan kuş için kurtarma çalışması başlattığı sırada, çevredeki diğer kargalar bir anda bölgeyi sardı. Mahsur kalan hemcinslerini koruma içgüdüsüyle hareket eden onlarca karga, operasyonu yürüten ekiplerin bulunduğu alanda zaman zaman saldırgan davranışlar sergileyerek adeta gökyüzünü kuşattı.

Kargaların agresif tepkileri nedeniyle zor anlar yaşanan operasyonda, şans eseri herhangi bir yaralanma olayı meydana gelmedi. İtfaiye ekiplerinin dikkatli ve soğukkanlı müdahalesi sayesinde ağaca takılan karga, zarar görmeden kurtarıldı.

Sağlık durumu iyi olan karga yeniden doğal yaşam alanına salınırken, o anları merakla ve heyecanla takip eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerini alkışlayarak teşekkür etti.