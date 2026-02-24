MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında PKK’nın 27 Şubat 2025 tarihli çağrısına ve İmralı’nın statüsüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"Terörsüz Türkiye hedefinin icrasında 27 Şubat 2025 tarihli açıklamasıyla PKK’nın kurucu önderinin büyük bir dahli ve payı vardır. Bu çağrı aynı şekilde KCK’yı da bağlamaktadır. Örgütün üst yapılanmasının feshi ise derhal sağlanmalıdır. Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir; o halde bundan sonrasında planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK’nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Eğer böylesi bir sorun varsa, ki bize göre vardır, bunun çözümü nasıl olacaktır? Terörsüz Türkiye’ye hizmet eden İmralı’nın statü açığı nasıl kapatılacaktır? Samimiyetle bu tartışmanın yapılarak makul, akla ve vicdana müzahir sonucuna kısa sürede ulaşılmalıdır"