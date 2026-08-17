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Uşak / Hüseyin Demir - Murat Sarıgöz / Yeniçağ



İyi parti Uşak il başkanlığının düzenlemiş olduğu program çerçevesinde Uşak'a gelen İyi parti Adana milletvekili Dr. Ayyüce Türkeş Taş Uşak yeni sanayi esnafının düzenlediği açık sohbette katılıp esnaflara sorunlarını dinleyip onlarla sohbet etti.

Ayyüce Türkeş Taş "Gelinen durumda ortalık neticesi belli. TÜİK verileri her ne kadarda olsa % 30 gösterdiği enflasyon inandırıcı olmasa da piyasada enflasyon daha fazla. Hayat pahalılığı almış başını gitmiş. Yanında insan çalıştıran onlara aş ekmek veren şu zamandaki esnafı alkışlamak lazım çok kıymetliler. Hazırlanan çerçevesinde yasaya imza atanlar istiyor ki teröristler serbest kalsın millet kabul etsin. Milletimiz devletini çok sever sabır eder ama sabrı taşarsa var ya. Bizim bu ihanet yaşasın parti olarak kabul etmemiz asla düşünülemez. Biz tüm mevcut vekillerimizle bunun karşısında duruyor ve ses getiriyoruz. Anayasaya aykırı komisyonda elimi masaya vurarak tepkimi gösterdim, 3,5 saat ara verildi toplantıya bunu tüm Türkiye gördü". dedi.

İyi parti Banaz ilçesi başkanı Galip Demir" Yasa kabul edilemez. Ben şehit yakınıyım kardeşim dağda PKK'lılarla çatışırken vücudunda 200 mermi, cebinde 20 TL'si varmış şimdi bu haldeyken ben bunu nasıl içime sindiremiyorum canım acıyor yanıyor" dedi.

İl başkanı Ayşegül Obalı ise "Sayın vekilim Uşağımıza gelip milletle oturup konuşmak dertlerini dinleyip dertlerine ortak olmaya geldi. Sayın vekilim ve ilçe başkanımın dediği gibi içimize sinmiyor ve asla kabul etmiyoruz bu yasayı" dedi.

Program çerçevesinde Uşak Mende Pazarında esnaf ziyaretinde bulunan Ayyüce Türkeş partili ve kalabalık bir grupla esnaflara tek tek ziyaret edip dertlerini dinledi. Esnaf ve halktan yoğun ilgi ve alaka gördü Sorunların çözüm noktasında esnafa bilgiler veren Ayyüce Türkeş daha sonra Balıkesir Bayrak Mitingi için Balıkesir'e yola çıktı.