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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Aksaray programına il başkanlığında teşkilat buluşmasıyla başladı. Ekonomi, adalet ve sağlık politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkeş, Cumartesi günü Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek Bayrak Mitingi için Aksaray halkına çağrı yaptı. İl Başkanı Sercan Belgemen ve Milletvekili Turan Yaldır da mitingin önemine dikkat çekerek sahadaki mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

TÜRKEŞ AKSARAY MESAİSİNE İL BAŞKANLIĞINDA BAŞLADI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Aksaray’daki temaslarına İYİ Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen teşkilat toplantısıyla başladı.

Programda İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, Aksaray Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Turan Yaldır, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili hazır bulundu.

Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Türkeş, Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, parti teşkilatlarına birlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

“SAFLARI SIKILAŞTIRIRSAK BAŞARI YAKIN OLUR”

Toplantıda konuşan Ayyüce Türkeş Taş, muhalefetin daha güçlü bir dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini belirterek, teşkilatlara önemli mesajlar verdi.

Birlik ve beraberliğin siyasi mücadelede belirleyici olduğunu ifade eden Türkeş, şu sözleriyle dikkat çekti:

“Biz ne kadar çok safları sıkılaştırırsak başarı o kadar yakın ve kolay olacak. Ne kadar ayrı ayrı noktalarda ‘ben varım’ dediğimizde atı alanlar Üsküdar’ı geçecek duruma geldi.”

Türkeş, teşkilatların ortak hedef doğrultusunda hareket etmesinin önemine vurgu yaparak, saha çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

MECLİSTEN GEÇEN DÜZENLEMEYİ ELEŞTİRDİ

Konuşmasının devamında TBMM’de kabul edilen yasa düzenlemesine yönelik eleştirilerde bulunan Türkeş, hükümetin politikalarını çeşitli başlıklarda değerlendirdi.

Ekonomi başta olmak üzere adalet ve sağlık sisteminde yaşanan sorunlara dikkat çeken Türkeş, vatandaşların yaşadığı sıkıntıların her geçen gün arttığını savundu.

İYİ Parti’nin bu alanlara yönelik çözüm önerilerinin hazır olduğunu belirten Türkeş, partinin yalnızca eleştiren değil, çözüm üreten bir siyaset anlayışıyla hareket ettiğini ifade etti.

“KADROLARIMIZ DA ÇÖZÜMLERİMİZ DE HAZIR”

Türkeş, İYİ Parti’nin ülkenin temel meselelerine yönelik hazırlıklı olduğunu belirterek, çözüm politikalarının oluşturulduğunu söyledi.

Ekonomiden hukuka, sağlık hizmetlerinden sosyal politikalara kadar birçok konuda kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Türkeş, iktidar alternatifi olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

BAYRAK MİTİNGİ İÇİN AKSARAY’A DAVET

Ayyüce Türkeş Taş, konuşmasının önemli bölümünü Cumartesi günü gerçekleştirilecek Bayrak Mitingine ayırdı.

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun katılımıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek mitingin büyük önem taşıdığını belirten Türkeş, tüm Aksaraylılara katılım çağrısında bulundu.

Mitingin yalnızca bir parti organizasyonu olmadığını ifade eden Türkeş, vatandaşların birlik ve beraberlik duygusuyla meydanda buluşmasını istedi.

SERCAN BELGEMEN: “ANADOLU’DAKİ İLK BÜYÜK MİTİNG AKSARAY’DA”

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen de toplantıda yaptığı konuşmada, Aksaray’ın parti açısından önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını söyledi.

Belgemen, Anadolu’daki ilk büyük mitingin Aksaray’da gerçekleştirileceğini belirterek, teşkilat olarak hazırlıkları yoğun şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

Aksaray’ın siyasi hareketliliğine dikkat çeken Belgemen, tüm vatandaşları Bayrak Mitingi’ne davet etti.

TURAN YALDIR: “SAHADA MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

İYİ Parti Aksaray Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Turan Yaldır ise mitingin parti açısından önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Tandoğan ve Balıkesir’in ardından üçüncü büyük buluşmanın Aksaray’da gerçekleştirileceğini belirten Yaldır, mücadelelerini sahada ve sokakta sürdüreceklerini ifade etti.

Yaldır, Meclis’te görev yapan 27 milletvekiliyle Türk milletinin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirterek, teşkilatların sahadaki çalışmalarının kararlılıkla süreceğini kaydetti.

ESNAF ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İl başkanlığındaki toplantının ardından Ayyüce Türkeş Taş ve beraberindeki heyet şehir merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden parti yöneticileri, ekonomik koşullar, ticaret hayatında yaşanan sorunlar ve günlük yaşamı etkileyen konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyen heyet, saha çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

AKSARAY’DA SİYASİ HAREKETLİLİK

Ayyüce Türkeş Taş’ın Aksaray ziyareti, İYİ Parti’nin Cumartesi günü gerçekleştireceği Bayrak Mitingi öncesinde teşkilat çalışmalarını hızlandırdığı bir dönemde gerçekleşti.

İl başkanlığında verilen birlik mesajları, miting çağrısı ve esnaf ziyaretleriyle tamamlanan programda, parti yöneticileri hem teşkilat mensuplarıyla hem de vatandaşlarla bir araya gelerek saha çalışmalarını sürdürdü. Aksaray’daki temasların, Bayrak Mitingi öncesinde teşkilatın son hazırlıklarını değerlendirdiği önemli bir program olarak öne çıktığı ifade edildi.