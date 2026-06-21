Kaynak: İHA

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi’nin Sarımsaklı girişinde tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan bir vatandaş, bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde bulunduğu yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 09.30 sularında gelen kaza ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye teşkilatı, olay yerine 2 araç ve 6 personelden oluşan bir kurtarma ekibi yönlendirdi. Kısa süre içerisinde kaza mahalline intikal eden görevliler, otomobil içinde mahsur kalan sürücüyü güvenli bir şekilde tahliye etmek için titiz bir operasyon başlattı.

İtfaiye ekiplerinin dikkatli ve koordineli müdahalesi sayesinde sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı vatandaş, kaza yerinde hazır bekleyen sağlık personeline teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen yaralının, vakit kaybedilmeden en yakın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı bildirildi.

Yaşanan kazanın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, emniyet güçleri olayla ilgili resmi inceleme başlattı.