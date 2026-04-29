Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, deniz yoluyla uyuşturucu madde kaçakçılığının bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalar, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

Bu kapsamda, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı insansız hava aracı (İHA) ve Sahil Güvenlik botlarıyla tespit edilen bir tekneye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 158 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.