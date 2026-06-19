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Ayvalık Belediyesi, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve kamusal alanları daha modern hale getirmek amacıyla yaklaşık 200 milyon liralık yatırım için önemli bir adım attı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, söz konusu yatırımın sözleşmesinin imzalandığını açıkladı.

Kent genelinde uygulanacak proje kapsamında yol, tretuvar, meydan ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmaların ilk etapta 150 Evler Mahallesi ile acil öncelikli bölgelerde başlaması planlanıyor.

İmzalanan sözleşmeye göre 2026 yılı sonuna kadar kent genelinde 200 bin metrekare kilit parke taşı döşenecek, 33 bin 500 metrekare bordür uygulaması yapılacak. Ayrıca meydan ve sokak düzenlemelerinde kullanılmak üzere 6 bin metrekare begonit taş ile 16 bin metrekare bazalt taş temin edilecek.

2 BİN ADET SINIR TAŞI KULLANILACAK

Proje kapsamında şehir aydınlatmalarında kullanılmak üzere 8 metre yüksekliğinde 500 adet özel tasarım aydınlatma direği alınacak. Parklanma düzenlemeleri ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla ise 2 bin adet sınır taşı kullanılacak.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, yatırımın kente hayırlı olmasını dileyerek, “Ayvalık’ın dört bir yanında daha güvenli ve düzenli yollar, daha modern kaldırımlar ve daha yaşanabilir kamusal alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. Kentimizin altyapısını güçlendiren, estetiğini zenginleştiren ve geleceğine değer katacak bu yatırım Ayvalık’ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.