Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi’nde eğitim gören özel öğrenciler, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında anlamlı bir organizasyonda bir araya geldi. Edremit 3. Komando Tabur Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen temsili askerlik programına katılan özel bireyler, üniformalarını giyerek kışla havasını soludu.

Türk bayrakları eşliğinde düzenlenen törende askeri disiplini ve heyecanı yerinde yaşayan öğrencilerin sevinci, töreni gururla izleyen ailelerine de duygu dolu anlar yaşattı.

BAŞKAN MESUT ERGİN: "GÖZLERİNDEKİ MUTLULUK HEPİMİZE UMUT VERDİ"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, engelli bireylerin toplumsal hayata entegre olması açısından bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayvalık Belediyesi olarak özel vatandaşların her zaman destekçisi olacaklarını belirten Başkan Ergin, şu ifadeleri kullandı:

"Özel çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk ve gurur hepimize umut verdi. Onların azmi, sevgisi ve yaşam enerjisi bizlere ilham oluyor. Ayvalık Belediyesi olarak özel bireylerimizin sosyal yaşamda daha aktif yer almaları, mutlu ve eşit bir yaşam sürmeleri için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Engelliler Haftası’nın toplumda farkındalığı ve dayanışmayı artırmasını diliyorum."

Belediye yetkilileri, özel öğrencilerin sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerini destekleyen farkındalık çalışmalarının ve benzeri etkinliklerin kesintisiz olarak sürdürüleceğini ifade etti.