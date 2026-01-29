Sinema tutkunları için Şubat ayı Ayvalık’ta dolu dolu geçecek. Ayvalık Kış Festivali, 4–8 Şubat tarihleri arasında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival programında dünya prömiyerlerini yapan filmler, büyük festivallerden ödüllerle dönen yapımlar ve dikkat çeken yerli filmler yer alacak.

Festivalin seçkisinde Cannes Film Festivali’nde öne çıkan yapımların yanı sıra Oscar yarışında adı geçen filmler de bulunuyor. Bu yılki programın oldukça güçlü olduğu, farklı türlerde birçok filmin sinemaseverlerle buluşacağı belirtiliyor.

Festival kapsamında Scarlett Johansson’ın ilk uzun metraj yönetmenlik denemesi olan Müthiş Eleanor da gösterilecek. Film, 90’lı yaşlarındaki bir kadının büyük bir kayıptan sonra New York’ta hayata yeniden tutunma çabasını anlatıyor.

Seçkide yer alan bir diğer film olan Senden Geriye Kalan, üç kuşağa yayılan bir Filistinli aile hikayesini konu alıyor. Film, umut ve direniş temasını bir annenin hafızası üzerinden işliyor.

Festivalde dikkat çeken yapımlardan biri de Harris Dickinson imzalı Serseri (Urchin) olacak. Londra’da yaşayan evsiz bir adamın bağımlılık ve zorlu yaşam döngüsü arasında kendini yeniden kurma mücadelesi filmde gerçekçi bir dille anlatılıyor.

Ayvalık Kış Festivali’nde yerli yapımlar da önemli bir yer tutuyor. Reha Erdem’in restore edilen klasiği A Ay, Emine Emel Balcı’nın Buradayım, İyiyim filmi ve Özkan Çelik’in Perde adlı yapımı festival programında izleyiciyle buluşacak.

Gösterimlerin ardından yönetmen ve oyuncuların katılacağı söyleşilerin düzenlenmesi de planlanıyor. Festival, kış ortasında sinema izlemek isteyenler için Ayvalık’ı önemli bir buluşma noktası haline getirecek.

Biletlerin ise yarından itibaren satışa çıkacağı belirtiliyor.