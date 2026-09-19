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Kaynak: ANKA

Ayvalık Kaymakamı Ömer Cimşit, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu ve gaziler tarafından karşılandı. Cimşit’e ziyaretinde Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Acemoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Cengiz Önder ve İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kaan İbrik eşlik etti.

Gazilerle sohbet eden ve Kıranoğlu’nun talep ve önerilerini dinleyen Cimşit, şehitlerin ve gazilerin Türk milletinin baş tacı olduğunu belirtti.

Ayvalık’ta 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklerin de değerlendirildiği ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.