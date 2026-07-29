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Kaynak: İHA

Ayvalık Belediyesi, ilçe genelinde temizlik hizmetlerinin verimliliğini artırmak adına büyük bir adım atarak bin adet yeni çöp konteynerini bünyesine katıyor. Dayanıklı galvaniz saçtan imal edilen ve 770 litre hacme sahip olan bu konteynerler, aşamalı olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesine teslim ediliyor.

Belirlenen çalışma takvimi kapsamında, kullanım ömrünü dolduran, yıpranan ve acil yenilenme ihtiyacı görülen alanlardaki çöp konteynerleri yenileriyle değiştiriliyor. Ekipler, kentin dört bir yanına ulaştırdıkları yeni konteynerleri vatandaşların kullanımına sunuyor.

Dağıtım sürecinin saha analizleri ve mahallelerin öncelik sırasına göre yürütüldüğünü aktaran Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yerleştirme ve yenileme çalışmalarının planlanan program dâhilinde kararlılıkla süreceğini belirtti. Ergin, daha temiz bir Ayvalık hedefi doğrultusunda yatırımlara ve belediyecilik hizmetlerine kesintisiz devam edeceklerini vurguladı.