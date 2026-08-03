Balıkesir'in Ayvalık açıklarında olumsuz hava nedeniyle sürüklenen lastik bottaki iki kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Ayvalık açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu lastik botun olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklendiği yönünde ihbar yapıldı. Yardım çağrısının alınmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-115) yönlendirildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, gerçekleştirdikleri kurtarma çalışmasıyla lastik bottaki 2 kişiyi güvenli şekilde bulunduğu yerden aldı. Kurtarılan kişiler ile lastik bot, Sahil Güvenlik Botu eşliğinde Alibey Sahil Güvenlik İskelesi'ne ulaştırıldı.