Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından 12'si çocuk toplam 27 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından kara üzerinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından 12'si çocuk olmak üzere toplam 27 kaçak göçmen yakalandı. 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.
Ayvacık'ta kaçak göçmen operasyonu: 2 göçmen kaçakcısı ve 27 kaçak göçmen yakalandı
Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Kaynak: İHA