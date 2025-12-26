Ege sularında kaçak göçmen trafiği bitmiyor. Sahil Güvenlik Ekipleri düzensiz göçle mücadele ederken aynı zamanda yaşanması olası insanlık dramlarının da önüne geçmeye çalışıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu.

Lastik bot içerisinde 16’sı çocuk olmak üzere toplam 34 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki GÖKSEM'e teslim edildi.