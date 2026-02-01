Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda lastik bot içinde 7 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ekipler, 31 Ocak saat 20.50 sıralarında Ayvacık açıklarında denizde şüpheli bir lastik bot tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları, lastik botu durdurarak arama yaptı.

Yapılan kontrollerde bottaki 7 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüpheli yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesinde bulunan Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçısı şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.