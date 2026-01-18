Türk yemeklerinin baharatlarına çok yakışan Ayvalı Mercimek Çorbası. Son yıllarda sosyal medyada oldukça popüler olan ayvalı mercimek çorbası, klasik mercimek çorbasına mayhoş bir tat katar ve baharatlarla muhteşem uyum sağlar. Rendelenmiş ayva, soğan kavrulduktan sonra eklenir, ardından kırmızı mercimek, su ve baharatlarla pişirilir. Zencefil, zerdeçal gibi eklemelerle daha aromatik hale getirilebilir. Bu çorba hem besleyici hem de kış günlerine yakışır bir lezzettir.

Evet, ayvalı pilav hem yapılır hem de Osmanlı mutfağından beri bilinen harika bir lezzettir. Küp doğranmış ayvalar tereyağında şekerle kavrulur, ardından pirinç, kuş üzümü, badem, zerdeçal ve et suyuyla pişirilir. Mayhoş tatlılık dengesiyle pilavı çok özel kılar. Özellikle et yemeklerinin yanında muhteşem olur.

Ayva, gülgiller familyasından gelen, armut benzeri sarı renkli, kendine has hoş kokulu bir meyvedir. Türkiye özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğun olarak yetiştirilir ve dünya üretiminde lider konumdadır. Çiğ tüketimi zor olsa da pişirildiğinde muhteşem bir tada dönüşür. Osmanlı mutfağından günümüze et yemekleri, çorbalar, tatlılar ve içeceklerde sıkça kullanılan ayva, sonbahar ve kış sofralarının yıldızıdır.

AYVA ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

En iyi ayvayı seçmek için parlak sarı renge, sert dokuya ve yoğun hoş kokuya sahip olanları tercih edin. Yumuşak, ezik, çürük veya lekeli ayvalardan uzak durun. Kokusu güçlü olanlar genellikle daha olgun ve lezzetlidir. Geyve ayvası gibi çeşitler özellikle tercih edilir çünkü hem tat hem de aroma bakımından üstündür. Taze ayvalar genellikle Eylül-Ekim aylarında hasat edilir ve soğukta uzun süre saklanabilir.

AYVANIN FAYDALARI NELERDİR?

Ayva, lif, C vitamini, potasyum, demir ve antioksidanlar bakımından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıklara karşı korur. Yüksek pektin içeriği sayesinde sindirimi düzenler, kabızlığı önler ve mideyi rahatlatır. Ayva yaprağı çayı da öksürük, bronşit ve adet sancılarına karşı etkili bir doğal destektir.

AYVA REÇELİ NASIL YAPILIR?

Evde Kolay ve Kıvamlı Tarif Ayva reçeli en klasik ve en sevilen yöntemdir. Ayvalar soyulup çekirdekleri ayrılarak küp doğranır, şekerle dinlendirilir ve yavaş ateşte pişirilir. Çekirdekler rengi kırmızılaştırır. Kıvamı tutturmak için limon suyu eklenir. Ev yapımı ayva reçeli kahvaltılarda, peynir tabaklarında vazgeçilmez olur.