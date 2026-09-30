Ben hayattaki mutluluğu mevsiminde yediğim bir meyvede bulmayı öğrendim. Çoğu güzelliğin bir mevsimi var. Dalından yeni kopmuş bir mandalinanın kokusu, yazın sıcağında kesilen bir karpuz, kırma zeytinin işlenmemiş hali, tırnaklarının arasında kalıcı siyahlık bırakan taze ceviz. Çam altında çardacık gümüşlüce “bardacık”. Koruk, kızılcık, vişne…

Bunların en güzelleri sefer sayılı uçak gibidir arayıp bulmazsan kaçırırsın.. İnsan bazen burnunun dibindeki güzellikleri görmeyi başaramıyor. Hayattan tat almayı başarabilmek için de mesai gerekiyor. İlber Ortaylı’nın çok sevdiğim paylaşımı hayatımın akışını değiştirdi. Nurlar içinde yatsın. “Akıllı bir insan gerçekten neyi sevdiğini bulup onlarla meşgul olmayı başarabilir, dolayısıyla mutlu olmayı.”

Ben artık dünyaya sızlanmayı bıraktım. Daha doğrusu sızlanarak hiçbir şeyi değiştiremediğimi, üstelik kendi iç huzurumu da kaybettiğimi fark ettim.

Belki daha önce söylemişimdir; Psikolojide Polyannacılık diye bir bakış açısı var. Bunu kendime düstur edinerek yaşamaya çalışıyorum. Çünkü her şeyi biraz daha katlanılabilir hale getiriyor. Yanlış anlaşılmasın, olup bitenleri görmezden gelmek, her kötülüğe iyi tarafından bakıp kendimi kandırmak değil yaptığım. Ruhuma aşı.

Bozulmuş bir dünyada yaşıyoruz. Her gün yeni bir felaket senaryosu üretiliyor, üstelik çoğunun gerçekleşme ihtimali yüksek. Savaşlar, hastalıklar, ekonomik sıkıntılar, doğanın çığlığı, insanın insana yaptıkları… Bütün bunların ortasında umut ederek, mutlu kalarak yaşamayı başarmak zor. Bir taraftan kendi hayatımı ayakta tutmaya çalışırken diğer taraftan dünyanın bütün yükünü omuzlarımda hissediyorum.

Değişiyorsun, sevdiğin insanların karakteri değişiyor. Bazen gardını almak zorunda kalıyorsun, bazen daha önce hiç denemediğin yöntemler geliştiriyorsun. Kimi zaman yapman gerekenlere aklın erse de gönlün razı gelmiyor, kimi zaman da bütün bildiklerin kifayetsiz kalıyor. Nasıl tepki vereceğini bilmez halde dolaşıyorsun. Susmak mı doğru, konuşmak mı? Vazgeçmek mi, mücadele etmek mi? İnsan bazen kendi içinde bile uzlaşamıyor. Ama Polyannacılık oynayarak hayata tutunuyorsun. Sahip olduğun güzel şeylere bakarak, en azından sağlıklıyım diyerek, senden daha zor durumda olan insanları görüp “halimize binlerce şükür olsun” diye düşünerek yoluna devam ediyorsun.

Dünyanın sonu geliyor diye düşünmemizi gerektirecek bir sürü durum yaşıyoruz. İnsanlar günden güne daha güzel, daha temiz, daha duyarlı olacaklarına yozlaştılar. Vicdanın yerini menfaat, samimiyetin yerini hesap kitap, dostluğun yerini şüphe aldı. Diyorsun ki ümitsiz vaka! Hayat nereye kadar, nasıl gidecek? Hadi biz bir şekilde kurtardık, çocuklarımızın nasıl bir geleceği olacak? Torunlarımıza nasıl bir dünya bırakacağız? Onlar da bizim gibi güvenebilecekleri insan arayarak, temiz nefes alabilecekleri bir dünya özleyerek mi yaşayacaklar?

Bir gün mutlusun, ertesi gün umutsuz. Biraz gülen, biraz ağlayan, bir taraftan şükreden, diğer taraftan geleceğe kaygıyla bakan bir halde yaşayıp gidiyoruz. Bazen yeni tanıştığın bir insanın yüzündeki masumiyete, samimiyete sığınıyorsun. Tam huzura dokunduğunda en yakınındaki insan senden şüphe duyuyor. Sen en değer verdiğin insanlardan şüphe ediyorsun. Birinin sana güvenmesini beklerken kendin güvenmekte zorlanıyorsun. İşte tam o anlarda mevsim sebzelerinin, meyvelerinin içinde gizlenmiş mutluluklar imdadına yetişiyor.

Dünyanın kötülüklerini durduramayabiliriz ama kendi elimizden çıkacak bir kötülüğe hükmümüz geçer. İyi olalım.

Ben artık mutluluğu büyük olaylara, gerçekleşmesi zor hayallere, her şeyin yoluna gireceği o meçhul güne bırakmak istemiyorum. Mevsiminde bir meyve yiyeceğim, sevdiğim insanlarla kahve içeceğim, yağmurlu bir sabahın tadını çıkaracağım. İçimden geliyorsa güleceğim, üzülüyorsam da üzüleceğim.

Her şeye rağmen güzel bir şeyler bulmaya çalışacağım. Çünkü Polyannacılık işime geliyor. Hayat dediğimiz şey büyük mutlulukların peşinden koşarken kaçırdığımız o küçücük anların toplamı sayılır.

O yüzden mevsimi geçmeden yiyin meyveleri, sarılın sevdiklerinize. İnsanların da meyvelerin de bir sonraki mevsimi olmayabilir.