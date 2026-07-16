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Kaynak: Haber Merkezi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda, AYT Matematik bölümündeki 23. sorunun cevabının değiştirilmesi sonrası dava açılmıştı. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren soru krizi çözüme kavuştu.

AYT 23. SORU İPTAL EDİLDİ

Türkiye Gazetesi Eğitim Muhabiri Mahmut Özay'ın aktardığına göre, AYT'nin 23. sorusu iptal ediliyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden gelişmelerden bahseden Özay, "Çok yazdık, çok gündemde tuttuk. İptal edilmesi gerektiğini de ilk gün söyledik. Güzel haber de geldi. AYT 23. soru iptal ediliyor. Hesaplamalarınıza o göre yapın" ifadelerine yer verdi.

GÖZLER EDEBİYAT SORUSUNA ÇEVRİLDİ

Sonuçların açıklanması için ÖSYM'nin hazırlıklarını tamamladığını belirten Özay, "AYT’deki 23. sorunun iptal edildiği artık kesinleşti. Şimdi ise iptal edilen Edebiyat sorusunun temyiz sürecinin sonuçlanması bekleniyor" dedi.

Edebiyat sorusuna yönelik kararın da 17 Temmuz Cuma günü çıkmasının beklenildiğini dile getiren Özay, "Kararın çıkmasıyla birlikte süreçte hiçbir pürüz kalmayacak ve ardından YKS sonuçları açıklanacak" sözlerini kullandı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Edebiyat sorusu ile ilgili kararın gecikmesi durumunda YKS sonuçlarının açıklanamsının salı veya çarşamba gününe sarkabileceğinin altını çizen Özay, "Ancak tüm planlamalar pazartesi günü üzerine yapılmış durumda" diyerek, sonuçlar için 20 Temmuz Pazartesi tarihini işaret etti.