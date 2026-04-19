Türkiye Şanlıurfa'da gerçekleştirilen okul saldırısının şokundayken bir gün sonra Kahramanmaraş'ta bir saldırı daha gerçekleşti. Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda, okulun sekizinci sınıf öğrencisi İsa A.M. tarafından gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda öğrenci ve bir öğretmen yaşamını yitirdi. Peş peşe gelen saldırılar sonrası okullardaki güvenlik zafiyetleri, akran zorbalığı ve bireysel silahlanma gibi toplumu sarsan problemler bir kez daha tartışmaya açıldı.

Öte yandan, BirGün’de yer alan habere göre, “Ayser Çalık Ortaokulu 2024-2028 Stratejik Planı”'nda 15 Nisan’da yaşananlara ayna tutuldu.

Okul yönetimince 2024 yılında hazırlanan planda, okulda tek bir güvenlik görevlisi dahi olmadığı belirtildi. Öte yandan planda, GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) durum analizi de paylaşıldı. Eğitim kurumlarında ve çocuklar ile gençler arasında yaşanan şiddet olaylarının asıl nedenlerine ışık tutan analizde, “Öğrenciler için zayıf yönler” olarak nitelendirilen şu bulgular sıralandı:

• Teknolojinin olumsuz etkileri

• Akran zorbalığı

• Ergenlik sürecinde aile içi çatışmalar

TEHDİTLER

Saldırının yaşandığı okulun raporunda, “Tehdit” olarak görülen bulgulara da yer verildi. Destek personel yetersizliği ve “Olumsuz çevre koşullarından kaynaklı rehberlik ihtiyacı” ile “Teknolojinin kişiler üzerindeki olumsuz etkileri” tehditler arasında kaydedildi.

"GÜVENDE MİSİNİZ?"

Okul yönetimi, okuldaki 100 öğrenciye yönelik gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını da Stratejik Plan’a yazdı. Toplam 100 öğrenciden 75’i, “Okulda kendimi kesinlikle güvenli hissediyorum” derken beş öğrenci bu görüşe hiç katılmadığını, beş öğrenci katılmadığını, beş öğrenci ise kararsız olduğunu belirtti.