Milli özel sporcu Aysel Önder, İspanya’nın Ourense kentinde düzenlenen Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda T20 kategorisi 200 metre yarışını 24.87’lik derecesiyle tamamladı. Bu performansıyla Avrupa rekoru kıran Aysel, altın madalyanın sahibi oldu ve dünya şampiyonu unvanını kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun açıklamasına göre, organizasyonun son gününde piste çıkan Aysel Önder, ortaya koyduğu üstün performansla şampiyonaya damga vurdu. Avrupa rekoruyla gelen bu birincilik, hem milli sporcu hem de Türkiye adına büyük bir başarı olarak kayda geçti.

Federasyon Başkanı Birol Aydın, bu sonucun büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Aydın, Avrupa rekoruyla kazanılan dünya şampiyonluğunun çok değerli olduğunu vurgularken, başarıda emeği geçen antrenör Damla Tan’ı da tebrik etti. Özel sporcuların başarılarının artarak süreceğine inandığını ifade etti.

REYHAN TAŞDELEN VE FATMA DAMLA PODYUMA ÇIKTI

Şampiyonanın son gününde T20 kategorisi uzun atlama yarışında da milli sporcular madalya sevinci yaşadı. Reyhan Taşdelen, 5,19 metrelik atlayışıyla gümüş madalya kazandı.

Aynı kategoride yarışan Fatma Damla Altın ise 5,15 metrelik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Bir diğer milli sporcu Esra Bayrak da 5,04 metrelik derecesiyle beşinci sırada yer aldı.