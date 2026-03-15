İstanbul’un Kağıthane ilçesinde evinde ölü bulunan moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, sosyal medyada yayılan asılsız iddialarla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Eraslan’ın ölümünün ardından bazı sosyal medya hesaplarında olayın nedenine ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımların dolaşıma sokulduğunu belirledi.

Başlatılan çalışmalar kapsamında söz konusu paylaşımları yapan hesaplar teknik takibe alındı. Yapılan incelemelerde paylaşımların B.Ö. ve S.P. isimli kişilere ait olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan iki şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.