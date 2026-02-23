Ayşegül Aldinç’ten beklenmedik Ajda Pekkan ve Nükhet itirafı: 1981 Eurovision’un gizemi çözüldü

ŞARKI SÖZÜ YAZMAK ZOR

Şarkıcılıkta en zor yanının söz yazmak olduğunu vurgulayan Aldinç, şöyle devam etti: "Aşık olunca ben düzenli olarak söz yazıyormuşum, şarkı sözü yazmak şiir yazmaktan daha zor. Bu işlerin uzmanı Sezen Aksu, birkaç isim daha var. Bu işleri su içer gibi yapıyorlar. Onları pamuklara sarıyoruz zaten. Onno Tunç, o dönemde çalışılması gereken en doğru adam. Ozan Çolakoğlu da öyle. Bu isimler harika da bir yetenek avcısıdır aynı zamanda."