Ayşegül Aldinç, 1981 yılında Modern Folk Üçlüsü ile birlikte İrlanda’da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etmişti. Yarışma öncesinde Ajda Pekkan ve Nükhet Duru için şarkı söylediğini paylaşan sanatçı, önceki gün Caddebostan’daki D&R mağazasında hayranlarıyla buluştu.
Ayşegül Aldinç’ten beklenmedik Ajda Pekkan ve Nükhet itirafı: 1981 Eurovision’un gizemi çözüldü
Ayşegül Aldinç, 1981 Eurovision anılarını, Ajda ve Nükhet için şarkı söylediğini, kendi yolunu kendi çizdiğini, rap düeti yapmayacağını ve yapay zekânın tehlikelerini samimi bir sohbetle hayranlarına anlattı.
Sohbet sırasında Eurovision anılarını şu sözlerle aktardı:
“Küçüklüğümden beri kendimi hep sahnede hayal ederdim. Bir manifestim gerçekleşmiş oldu. Ajda Pekkan’ın Eurovision Türkiye elemeleri için söyleyeceği ‘Bir Dünya Ver Bana’ şarkısını Ajda’ya dinletilmek üzere söyledim. Yine aynı amaçla Nükhet Duru’nun ‘İstanbul İstanbul’ şarkısını da söylemiştim. Jüri şarkıları dinleyip sesimi beğenince de kendi adıma katılmam söz konusu oldu.
Modern Folk Üçlüsü aynı elemelerde ‘Dönme Dolap’ı seslendirmişti. ‘Sen bizim şarkımıza, biz de seninkine vokal yapalım. Böylece şansımızı ikiye çıkarmış oluruz’ dediler. Elemelerin sonunda birinci ve üçüncü olduk. ‘Dönme Dolap’la 1981’de İrlanda’nın Dublin şehrinde yapılan Eurovision’la tüm ülke tarafından tanınan bir isim oldum.”
BEN MİRASYEDİ DEĞİLİM
O dönemde Ankara’da sahne almaya başladığını da belirten Ayşegül Aldinç, “Ben mirasyedi değilim, zengin sevgililerim de olmadı. Kimseye ‘Bana albüm yap’ demedim. Çıktım Ankara’da sahneye. Biriktirdim paramı kendi albümümü kendim yaptım. Kimseye yaptırmadım. İçim de çok rahat etti” diye konuştu.
RAP’ÇİLERLE DÜET YAPMAM
Bir hayranının günümüz rap müziğinin popülerliğini hatırlatarak “Bir rap’çi ile düet yapar mısınız?” sorusuna Aldinç net cevap verdi: “Rapçilerle düet yapmam için unutulmuş olmam lazım. ‘90’ların sanatçısıyım, unutuldum ve rap yapayım da tekrar hatırlanayım’ demek bu benim için. Benlik bir şey değil yani. Çünkü o durumda değilim şükür.”
ŞARKI SÖZÜ YAZMAK ZOR
Şarkıcılıkta en zor yanının söz yazmak olduğunu vurgulayan Aldinç, şöyle devam etti: "Aşık olunca ben düzenli olarak söz yazıyormuşum, şarkı sözü yazmak şiir yazmaktan daha zor. Bu işlerin uzmanı Sezen Aksu, birkaç isim daha var. Bu işleri su içer gibi yapıyorlar. Onları pamuklara sarıyoruz zaten. Onno Tunç, o dönemde çalışılması gereken en doğru adam. Ozan Çolakoğlu da öyle. Bu isimler harika da bir yetenek avcısıdır aynı zamanda."
Öte yandan Aldinç, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte ideal erkek tipi hakkında konuşarak magazin gündemine oturmuştu. “Şefkat, anlayış, sevgi dolu olmak, sorumluluk sahibi olmak, bütün insanlarda olması gereken şeyler bunlar aslında. Ne kadar ideali aramak mümkün gerçek hayatta o soru işareti” demişti.
Ayrıca “Günün birinde yalnız kalırsam onunla da baş edebilmeyi öğrendim aslında” ifadelerini kullanmıştı.
Gazetecilerin meslektaşlarının yapay zekâ ile klip çekmesi hakkındaki sorusuna ise Aldinç, “Aslında herkesin gençleşmeye çalıştığı bir dönemdeyiz. Sanatçıların da eski suretlerini göstermeye çalışması ilginç aslında. Yapay zekanın gideceği yön ilerde tehlikeli aslında” yanıtını verdi.
AYŞEGÜL ALDİNÇ KİMDİR?
Ayşegül Aldinç, Türk müzik ve sinema dünyasının tanınmış isimlerinden biridir. 28 Eylül 1957 tarihinde İstanbul'da doğmuştur (şu an 68 yaşındadır). Gazeteci ve spor yazarı Orhan Aldinç ile resim öğretmeni Süheyla Aldinç'in kızıdır. Baba tarafı Boşnak kökenlidir.
Çocukluğu Cihangir semtinde geçmiş, annesinin öğretmenlik tayinleri nedeniyle orta öğrenimini Taksim, Kocamustafapaşa ve Feriköy'deki farklı okullarda tamamlamıştır. Liseyi Sultanahmet Erkek Sanat Okulu'nda bitirmiş, ardından Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi (bugünkü Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) Seramik Bölümü'nden mezun olmuştur.
Seramik sanatçısı olarak da çalışmalar yapmıştır.Müzik kariyerine ağırlık verdikten sonra 1981 yılında Modern Folk Üçlüsü ile birlikte Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi "Dönme Dolap" şarkısıyla temsil etmiş ve geniş kitlelerce tanınmıştır. Yarışmada Türkiye adına önemli bir yer edinmiştir.
Pop müzik albümleriyle 80'ler ve 90'larda popüler olan Aldinç, güçlü sesi ve enerjik performanslarıyla hatırlanır. Aynı zamanda sinema ve dizi oyuncusudur; 1985'te TRT dizisi Acımak ile kamera karşısına geçmiş, Katırcılar, Yağmur Kaçakları, Güle Güle, Kahpe Bizans gibi yapımlarda rol almıştır.
Yıllar içinde müzik kariyerini sürdürmüş, konserler vermiş ve sosyal medyada aktif olarak hayranlarıyla iletişim kurmaktadır (Instagram'da @aysegulaldinc).
Son yıllarda da müzik ve sahne çalışmalarına devam eden Aldinç, Türk pop müziğinin ikonik kadın seslerinden biri olarak kabul edilir.
AYŞEGÜL ALDİNÇ POLEMİKLER
Ayşegül Aldinç'in kariyeri boyunca doğrudan büyük skandallar veya ağır kavgalarla anıldığı pek çok olay olmasa da, samimi ve dobra üslubu nedeniyle bazı açıklamaları polemik konusu olmuş, magazin gündeminde tartışılmıştır.
İşte öne çıkanlar:
Rap düeti açıklaması (2026): Yakın zamanda bir hayran buluşmasında "Rapçilerle düet yapmam için unutulmuş olmam lazım. '90'ların sanatçısıyım, unutuldum ve rap yapayım da tekrar hatırlanayım' demek bu benim için. Benlik bir şey değil" demesi, rap-pop işbirliklerinin yaygın olduğu dönemde birçok genç sanatçı ve hayran tarafından tepki çekti. Bazı medya organlarında "popçuları kızdıracak açıklama" olarak yorumlandı ve sosyal medyada tartışıldı.
Yapay zekâ ile klip çekimi yorumu: Meslektaşlarının yapay zekâ kullanarak klip yapmasını eleştirirken "Herkesin gençleşmeye çalıştığı bir dönemdeyiz. Sanatçıların eski suretlerini göstermeye çalışması ilginç. Yapay zekânın gideceği yön ilerde tehlikeli" ifadesi, dijitalleşme ve yaşlanma karşıtlığı tartışmalarını tetikledi. Bu sözler, bazı sanatçıların genç görünüm çabalarını hedef aldığı şeklinde yorumlandı ve gündem yarattı.
İdeal erkek ve ilişki açıklamaları: Bir etkinlikte ideal erkeği "şefkat, anlayış, sevgi dolu olmak, sorumluluk sahibi olmak" gibi özelliklerle tanımlayıp "gerçek hayatta o soru işareti" demesi, "Günün birinde yalnız kalırsam onunla da baş edebilmeyi öğrendim" ifadesiyle birleşince magazinde geniş yer buldu. "İdeal erkek yok mu?" tartışmalarına yol açtı ve sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
Müzik endüstrisinde engellenme iddiası (2024): NTV'de Ceyda Düvenci'nin programında "Kıskanıldığımı, engellendiğimi biliyorum. Bir gün sektörle ilgili kitap yazıp bunları ifşa edeceğim" demesi, isim vermese de müzik dünyasındaki bazı kişileri rahatsız edebilecek bir tehdit olarak görüldü ve "ifşa" beklentisi yarattı.
Diğer tartışmalı açıklamalar: COVID aşıları konusunda "Komplo teorisyeni değilim" diyerek dengeli bir tutum sergilemesi bile bazı kesimlerce polemik konusu oldu.
Sosyal medya eleştirileri (Instagram'da sürekli poz verme alışkanlığı, "asansöre binerken bile poz veriyorlar" gibi ifadeler).
Daha eski dönemlerde muhafazakârlık kaygısı, yeni nesil oyunculara "sozuklar" eleştirisi veya sahne kıyafetleri nedeniyle güzelliği ve yaşıyla ilgili yorumlar gündem yaptı.
Sosyal medya paylaşımları (yatak pozu, annesiyle fotoğraflar) sıkça "olay oldu" diye haberleştirildi.
Genel olarak Aldinç, dobra ve içten konuşmalarıyla dikkat çeken bir sanatçı; bu yüzden açıklamaları sıklıkla "olay açıklama" veya "polemik" başlığı altında yer alıyor, ancak ağır kişisel kavgalar veya dava gibi büyük skandallarla anılmıyor.