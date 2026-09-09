İstanbul’da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin davada kararlar açıklandı.
Eski polis memuru Cemil Koç, 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık Koç, üzerine atılı diğer suçlardan ise değişen oranlarda hapis cezası aldı.
NE OLMUŞTU?
22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, yaklaşık bir yıl önce İstanbul Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülmüş, cesedi 13 Temmuz 2025'te valiz içinde yol kenarında bulunmuştu.
Davada Cumhuriyet savcısı, 2 Temmuz’daki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklamış, tutuklu sanık Cemil Koç hakkında Ayşe Tokyaz’ı “kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti.