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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul’da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin davada kararlar açıklandı.

KOÇ'A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Eski polis memuru Cemil Koç, 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Koç'un cezasında herhangi bir artırım veya indirim uygulanmayacağı da kararda belirtildi.

Sanık Koç, üzerine atılı diğer suçlardan ise değişen oranlarda hapis cezası aldı.

DİĞER KARARLAR

İlker Umut U.’ya kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Necdet Ç., kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme veya verme suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zülfo B. hakkında da aynı suçtan 1 yıl 9 ay hapis ve 5000 TL adli para cezası kararı verildi. Cemal A. ve Mustafa Enes A., kasten öldürmeye yardım suçundan beraat etti. Umut U. hakkında ise görevi kötüye kullanma suçundan beraat kararı verildi.



NE OLMUŞTU?

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, yaklaşık bir yıl önce İstanbul Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülmüş, cesedi 13 Temmuz 2025'te valiz içinde yol kenarında bulunmuştu.

Davada Cumhuriyet savcısı, 2 Temmuz’daki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklamış, tutuklu sanık Cemil Koç hakkında Ayşe Tokyaz’ı “kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti.