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Kaynak: Haber Merkezi

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesiyle ilgili açılan davanın üçüncü duruşması Küçükçekmece Adliyesi’nde gerçekleştirildi. Esra Tokyaz’ın emniyetteki ifade tutanaklarını sanık Cemil K.’ye gönderdiği iddia edilen polis memurlarının da dosyaya eklenmesiyle birlikte, davada 9’u tutuklu olmak üzere toplam 11 sanık yargılanıyor. Bianet’ten Evrim Kepenek’in haberine göre mahkeme heyeti, sanık savunması ve tanık beyanlarının ardından duruşmayı perşembe gününe erteledi.

SANIK CEMİL K. SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan baş sanık Cemil K., savunmasında hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Ayşe Tokyaz’ın öldüğü gün aralarında herhangi bir tartışma yaşanmadığını öne süren sanık, maktulün merdivenden düşerek yaralandığını iddia etti.

Olay anını anlatan Cemil K., düşme sesini duyduktan sonra yanına gittiği Tokyaz’ı koltuğa yatırdığını, ağzından köpükler gelmesi üzerine kalp masajı yaptığını ve durumunun ağırlaşacağını tahmin etmediğini savundu. Evde ve araç bagajında bulunan kan izlerine yönelik iddialara ilişkin bilimsel açıklamalar yapmaya çalışan sanık, bu lekelerin olay gününden önce yaşanan darp hadiselerinden kalmış olabileceğini ileri sürdü. Cemil K., mahkemeden herhangi bir ceza indirimi talebinde bulunmadığını da sözlerine ekledi.

GEÇMİŞTEKİ ŞİDDET VE İŞKENCE İDDİALARI DOSYADA

Duruşmada söz alan Esra Tokyaz, eski polis Cemil K.’nin uzun yıllardır sistematik olarak şiddet uyguladığını ifade etti. Tokyaz, sanığın Ejegül Ovezova’ya yönelik ağır darp, bağlama ve saçından sürükleme gibi işkence iddialarını içeren görsel delilleri, darp raporlarını ve tanık beyanlarını mahkemeye sundu.

Duruşmada dinlenen bir tanık ise geçmişte sanık tarafından şiddete maruz kaldığını, şikayetçi olduktan sonra sanığın polis tanıdıkları vasıtasıyla koruma kararı ve ifade detaylarına anında ulaştığını iddia etti. Tanık, Cemil K.’nin kendisini ölümle tehdit ettiğini, yasa dışı işlerle uğraştığını ve çevresindeki kadınlara sistematik baskı uyguladığını beyan etti.

Tokyaz ailesinin avukatı Gülyeter Aktepe’nin, merdivenden düşme iddiasına rağmen merdiven çevresinde neden kan izi bulunmadığı ve fuhuş sitelerine yönelik yazılım iddiaları hakkındaki sorularını ise sanık yanıtsız bıraktı.