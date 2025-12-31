İstanbul’da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesi ile ilgili açılan davada, eski polis memuru Cemil Koç’un yargılanmasına Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Davanın üçüncü gününde görülen duruşmada, dosyada bulunan 9 sanıktan 8’inin tutuklu, 1’inin ise adli kontrol şartıyla serbest olduğu ifade edildi. Bugünkü celsede tutuklu sanıklar ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmayı Ayşe Tokyaz’ın ailesi de yakından takip etti. İkiz kardeşi Esra Tokyaz, annesi Halime Tokyaz ve babası Mustafa Tokyaz salonda yer aldı. Önceki celsede sanık Cemil Koç savunmasını sürdürürken, Ayşe Tokyaz’ın ağabeyi Abdulkadir Tokyaz ile annesi Halime Tokyaz beyanda bulunmuştu. Bugünk Cansız bedeni bavulla yol kenarına atılmıştı! Ayşe Tokyaz cinayetinde 9 sanık hakim karşısına çıktı.

DAVA ERTELENDİ

Ayşe Tokyaz’ın avukatları, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin görülen davanın ilk duruşmasında, 8 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma, 24 Mart ve 26 Mart 2026 tarihinde görülecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni bulunmuştu.

Tokyaz'ın en son ihraç polis memuru Cemil K.'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiği, bu evde öldürülüp valize konulduğu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığı tespit edilmişti.

Cemil K.'nin "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlar nedeniyle polislik mesleğinden ihraç edildiği belirlenmişti.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından Koç'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklanmıştı.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen ve 20 suç kaydı bulunan 55 yaşındaki O.K'nin "kasten öldürmeye iştirak" suçundan, polis memuru İ.U.U'nun da "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanması kararlaştırılmıştı.