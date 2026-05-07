Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde Konya’da düzenlenen Genç Nida Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Türkiye Finalleri yarışması 5 Mayıs tarihinde Selçuklu Kongre Merkezi bünyesindeki Anadolu Oditoryum Salonunda gerçekleştirildi.
Türkiye Finallerinde Bozüyük Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayşe Betül Yıldırım Türkiye birincisi oldu.
Öğrencinin başarısıyla Bilecik'e yaşattığı gurur sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Öğrencimizi gönülden tebrik ediyor; kıymetli ailesine, fedakâr öğretmenlerimize ve okul yönetimimize teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyoruz." denildi.