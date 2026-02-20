30 Aralık 2022'de öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MedyascopeTV’de Göksel Göksu’nun sorularını yanıtladı.

‘KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER BANA SEÇİLEBİLECEĞİM YERLERDEN VEKİLLİK TEKLİF ETTİ’

“Siyasete atılacak mısınız?” Sorusuna yanıt veren Ayşe Ateş, geçmişte CHP’nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisine seçilebileceği yerlerden milletvekiliği teklif ettiğini, ancak kabul etmediğini belirterek, daha sonra verdiği karardan pişman olduğunu söyledi.

'SİYASETE ATILMAYI DÜŞÜNÜYORUM'

“Keşke kabul etseydim” diyen Ateş, “Kocamın kanı üzerinden siyaset mi yapacağım' diye düşünmüştüm ama çok pişman oldum. Siyaset bu cinayetin bu kadar üzerindeyken bu teklifi kabul etmemem aptallık olmuş ama artık siyasete atılmayı düşünüyorum. Bu işin başka bir yolu yok” sözlerini sarf etti.

“Şu anda böyle bir girişiminiz var mı?” sorusuna da yanıt veren Ateş, “Şu an için bu yönde girişimim yok” dedi.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde, saat 14:30 civarında, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Kızılırmak Mahallesi'ndeki 1456. Sokak'ta (Çukurambar semti yakınlarında) uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ateş, akrabası Selman Bozkurt ile birlikte Cuma namazından dönerken, bir aracın arkasına saklanmış tetikçi Eray Özyağcı tarafından vuruldu. Özyağcı, motosikletle olay yerine getirilmişti ve saldırı sırasında Ateş'e beş kurşun, Bozkurt'a ise bir kurşun isabet etti.

Ateş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı; Bozkurt ise omzundan yaralandı.

Cinayet, aylar öncesinden planlanmış bir suikast olarak soruşturuldu ve birden fazla şüpheli tutuklandı.