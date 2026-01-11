Geride bıraktığımız günlerde Hamburg ile yollarını ayıran Stefan Kuntz’un ayrılığıyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Bundesliga ekibi Hamburg’un, Sportif Direktör Stefan Kuntz’un görevine ailevi nedenlerle son verdiği açıklamasının gerçeği yansıtmadığı, asıl sebebin ise cinsel taciz suçla

maları olduğu öne sürüldü. Kuntz, 2021-2023 yılları arasında A Milli Futbol Takımımızı da çalıştırmıştı.

63 yaşındaki teknik adam, Hamburg’dan ayrıldığını duyurduğunda ailevi sebeplerden söz etmiş ve “Bazen futboldan daha önemli şeyler vardır. Şu anda benim için durum böyle. Kulübe harika 1,5 yıl için teşekkür ederim. Takıma ve tüm personele başarılar dilerim.” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Alman basını Bild’in haberine göre, Kuntz’un ayrılığı gerçekten ailevi sebeplerden kaynaklanmıyor. Kulüp yönetiminin deneyimli teknik adam hakkında cinsel taciz iddiaları nedeniyle böyle bir karar aldığı ve Kuntz’un bunu kabul ettiği belirtildi.