'Ayrılık Zor' şarkısıyla gönülleri fethetmişti: Efsane sanatçı Neil Sedaka hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcının ölüm haberini ailesi duyurdu. Ailesi tarafından yapılan açıklamada "Çok sevgili eş, baba ve dedemiz Neil Sedaka'nın vefatı hepimizi sarstı"denildi. Açıklamada Sedaka'nın gerçek bir rock'n roll efsanesi olduğuna ve milyonlarca kişiye ilham verdiğine değinildi.