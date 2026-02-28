Müzik dünyası büyük bir değerini yitirdi. Nesiller boyu severek dinlenen ve unutulmaz eserlere imza atan sanatçı Neil Sedaka, aramızdan ayrıldı.
'Ayrılık Zor' şarkısıyla gönülleri fethetmişti: Efsane sanatçı Neil Sedaka hayatını kaybetti
Müzik dünyasında bir devir kapandı. Onlarca unutulmaz esere imza atan efsanevi sanatçı Neil Sedaka yaşamını yitirdi.
"Calendar Girl", Happy Birthday Sweet Sixteen, Stupid Cupid gibi şarkılarıyla tanınan Sedaka, 86 yaşındaydı.
Sedaka'nın en unutulmaz şarkılarından biri de Breaking Up Is Hard to Do (Ayrılık Zordur) olmuştu.
Ünlü şarkıcının ölüm haberini ailesi duyurdu. Ailesi tarafından yapılan açıklamada "Çok sevgili eş, baba ve dedemiz Neil Sedaka'nın vefatı hepimizi sarstı"denildi. Açıklamada Sedaka'nın gerçek bir rock'n roll efsanesi olduğuna ve milyonlarca kişiye ilham verdiğine değinildi.
Aile mesajını "Onu tanıma şansına ulaşan bizler izin inanılmaz biriydi. Çok özlenecek" diye bitirdi. Neil Sedaka, 27 Şubat Cuma günü kendini kötü hissettiğini söyleyince çağrılan bir ambulansla hastaneye götürüldü. Los Angeles'taki hastanede doktorların bütün çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.
Sedaka, 1950'li yıllardan itibaren 1970'lere kadar birçok kez Grammy ödülüne aday gösterilmişti.
Efsane sanatçı, solo kariyerine başlamadan önce de The Tokens adlı grupla birlikte çalışıyordu.
Sedaka 1962'de Lea Strassberg ile evlenmişti. Çiftin iki çocuğu vardı.
Sedaka, 1962 yılından ölümüne kadar Lea Strassberg ile evli kaldı.