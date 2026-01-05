Yeniçağ Gazetesi
Ayrılık sonrası sessizliğini bozdu: Melek Mosso’dan dikkat çeken açıklamalar

Geçtiğimiz yılın ekim ayında Serkan Sağdıç ile olan evliliğini tek celsede bitiren Melek Mosso, özel hayatına dair yaptığı dikkat çekici yorumlarla gündeme oturdu.

Mosso’nun, “Eğitimliyim, kendi kazancımı elde ediyorum, kendimle barışığım ve özgüvenim yüksek. Neden bir başkasının sorunlarını yükleneyim ya da beni değiştirmeye çalışan biriyle birlikte olayım?” ifadeleri, takipçileri arasında tartışma başlattı.

Melek Mosso, 2023 yılında Serkan Sağdıç ile dünyaevine girmiş, çiftin düğünü magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Çift evliliklerinin ilk aylarından itibaren ilişkide yaşanan sorunlar dikkat çekmeye başladı. Sosyal medya paylaşımlarının silinmesi, karşılıklı takiplerin zaman zaman kaldırılması ayrılık söylentilerini güçlendirmişti.

Her kriz sonrası ilişkilerine bir şans daha verdiklerini dile getiren çift, buna rağmen inişli çıkışlı süreçleriyle uzun süre gündemde kaldı. Beklenen açıklama ise Ekim ayında geldi. Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, evliliklerini karşılıklı anlayış çerçevesinde ve tek celsede sonlandırdı.

Boşanma haberini kamuoyuyla ilk paylaşan Mosso, ayrılığın sert geçimsizlikten değil, ortak bir karardan kaynaklandığını vurguladı. Yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıl süren evliliklerini sevgi ve saygı temelinde noktaladıklarını belirterek, bundan sonra da birbirlerine destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ayrılığın ardından yeniden gündeme gelen Mosso, ilişkiler konusunda artık sınırlarının çok net olduğunu söyledi. Kendisine zarar veren, özgüvenini ya da ruhsal dengesini sarsan hiçbir birlikteliğe tahammül etmeyeceğini dile getiren sanatçının sözleri, sosyal medyada geniş bir tartışmanın fitilini ateşledi.

