Tunceli’de gece saatlerinde yaşanan olayda, bir kişi sokakta silahla rastgele ateş açarak paniğe neden oldu. Merkez Sanat Sokak’ta peş peşe silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. 19 yaşındaki B.T., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede şüphelinin alkollü olduğu ve sevgilisiyle yaşadığı ayrılığın ardından silahla ateş açtığı öğrenildi. Olay sırasında mermilerden bazıları bir iş yerine isabet ederken, şans eseri yaralanan olmadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.