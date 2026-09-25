Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK ile yolları ayrılan Uğur Uçar, görevinden ayrılmasının ardından veda mesajı yayımladı.

Uçar, açıklamasına "Bazı vedalar başarısızlıkların ardından, bazıları ise tarih yazdıktan sonra gelir" sözleriyle başladı.

'ÇORUM'U TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'E TAŞIDIK'

Göreve başladığı ilk günden itibaren Süper Lig hedeflerine inandığını belirten Uçar, "17 Şubat'taki ilk günümde oyuncularıma, 'Biz Süper Lig'e çıkacağız' demiştim. Çorum'un hayallerini, çocukların rüyalarını ve bu şehre gönül verenlerin yıllardır süren hasretini kendi hayalimiz bildik. Şampiyon olduk ve Çorum'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e taşıdık." ifadelerini kullandı.

'FİKİR AYRILIKLARI NEDENİYLE GÖREVİM SONA ERDİ'

Ayrılığın nedenine de değinen genç teknik adam, 21 yeni oyuncunun katıldığı takımla Süper Lig'in ilk 6 haftasında 7 puan topladıklarını hatırlatarak, görevinin fikir ayrılıkları nedeniyle sona erdiğini açıkladı.

Uçar, şampiyonluk ve kupaların önemli olduğunu ancak bir şehrin gönlünde yer edinmenin kendisi için daha değerli olduğunu belirterek Çorum halkına, taraftarlara, kulüp yönetimine, futbolcularına ve teknik ekibine teşekkür etti.