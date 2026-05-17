Yeniçağ Gazetesi
17 Mayıs 2026 Pazar
Mauro Icardi'nin geleceği belli oldu: Taraftarın yüreği ağzındaydı beklenen haber geldi

Galatasaray’ın son yıllardaki başarılarında önemli pay sahibi olan Mauro Icardi’nin geleceğine ilişkin belirsizlik sona erdi. Sarı-kırmızılı yönetim ile yıldız golcü arasında yapılan görüşmelerin ardından karar netleşti.

Süper Lig kariyerine başladığı günden itibaren taraftarın en çok sevdiği isimlerden biri haline gelen Icardi’nin takımda kalıp kalmayacağı uzun süredir gündemdeydi.

Sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle ayrılık ihtimali konuşulurken, sosyal medya paylaşımları da bu iddiaları güçlendirmişti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in şampiyonluk kutlamaları sonrası yaptığı görüşme açıklamasının ardından taraflar masaya oturdu.

Yönetim ile Arjantinli futbolcunun temsilcisi arasında yapılan temasların olumlu geçtiği öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre kulübün önemli isimlerinden biri olarak görülen Icardi’nin takımda kalabilmek adına maaşında indirimi kabul ettiği belirtildi.

Tarafların 1+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Yönetimin kısa süre içinde resmi açıklamayı kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Attığı goller, derbi performansları ve saha içindeki etkisiyle son dönemde takımın başarılarında önemli rol oynayan yıldız futbolcunun kariyerine sarı-kırmızılı ekipte devam etmeye hazırlandığı aktarıldı.

Ayrılığına taraftarın sıcak yaklaşmadığı Icardi’nin yakın çevresine takımda mutlu olduğunu dile getirdiği öğrenildi.

Böylece Galatasaray’da yeni sezon öncesi en kritik gündem maddelerinden biri çözüme kavuştu.

